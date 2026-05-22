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Goitia y Gorka pasan con clara superioridad a la final de la Iron Cup

Goitia-Gorka Iron Cup
18:00 - 20:00
Goitia y Gorka. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Goitia eta Gorka nagusitasun argiz igaro dira Iron Cupeko finalera
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KIROLAK EITB

Última actualización

Alex Goitia y Gorka Sorozabal han logrado el pase a la final de la Iron Cup tras derrotar a Johan y Atain por 11-15 y 6-15. El primer set ha sido disputado, pero en el segundo los vencedores no han dado opción a sus rivales.

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