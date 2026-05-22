Goitia y Gorka pasan con clara superioridad a la final de la Iron Cup
Alex Goitia y Gorka Sorozabal han logrado el pase a la final de la Iron Cup tras derrotar a Johan y Atain por 11-15 y 6-15. El primer set ha sido disputado, pero en el segundo los vencedores no han dado opción a sus rivales.
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Ihart Arakistain y Arai Lejardi se han clasificado para la final de la Iron Cup, venciendo en semifinales a Lur y Oaia en dos sets (9-15 y 10-15). Los tantos de los inicios de set se les han atragantado, pero en general han llevado las riendas del partido. La semana que viene conocerán a sus rivales.
Astelarra-Lekerika y Goitia-Gorka completan las semifinales de la Iron Cup
En el primer partido, Astelarra y Lekerika han vencido a Libois e Ibarluzea (15-11, 14-15 y 5-2). se enfrentarán a Urreisti y Basque en semifinales. En el segundo, Goitia y Gorka han derrotado en dos sets a Erkiaga y Manci (15-11 y 15-8), y se enfrentarán en semifinales a Johan y Atain.
Urreisti-Basque y Johan-Atain, a semifinales de la Iron Cup
Urreisti y Basque se aseguran el primer puesto del grupo A de la Iron Cup después de vencer a Goitia y Gorka por 8-15 y 13-15. En el grupo B, por su parte, Johan y Atain también se han adjudicado el lugar más alto después de superar con facilidad por 5-15 y 8-15 a Astelarra, que sustituía a Olharan, y Lekerika.
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Jean Olharan se pierde la Iron Cup de Bilbao debido a un golpe en la rodilla.
Urreisti y Basque superan a los favoritos Erkiaga y Manci en la primera jornada de la Iron Cup
Lo han hecho con más facilidad de la esperada, 9-15 y 5-15, en el primer partido del grupo A. En el grupo B, Johan y Atain han derrotado por 10-15 y 12-15 a Libois e Ibarluzea.
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Se trata de Ihart-Arai, y Elaia-Eneritz en féminas, y de Libois e Ibarluzea en categoría masculina.
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Premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Jai Alai League. Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming.
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Este martes se ha presentado la tercera edición de la Iron Cup de cesta punta, en el frontón deportivo de Bilbao. Cuatro parejas femeninas y seis masculinas copetirán del 1 de mayo al 5 de junio.
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Elaia y Frida han dado la vuelta al partido que han empezado perdiendo ante Ihart y Maialen y finalmente han salido victoriosas en la final. A pesar de perder 11-15 el primer set, en el segundo se han impuesto 15-11 y han dejado a cero a sus rivales en el set decisivo (5-0).