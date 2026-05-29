Elaia-Eneritz serán las rivales de Ihart-Arai en la final de la Iron Cup

Urreisti y Basque se aseguran el primer puesto del grupo A de la Iron Cup después de vencer a Goitia y Gorka por 8-15 y 13-15. En el grupo B, por su parte, Johan y Atain también se han adjudicado el lugar más alto después de superar con facilidad por 5-15 y 8-15 a Astelarra, que sustituía a Olharan, y Lekerika.