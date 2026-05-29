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Elaia y Eneritz serán las rivales de Ihart y Arai en la final de la Iron Cup

Elaia-Eneritz serán las rivales de Ihart-Arai en la final de la Iron Cup
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elaia-Eneritz izango dira Ihart-Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Elaia y Eneritz serán las rivales de Ihart y Arai en la final de la Iron Cup tras imponerse en dos sets por 15-10 y 15-14 a Maite y Maialen. Ha sido una semifinal muy igualada, pero finalmente se ha decantado por detalles en favor de Elaia y Eneritz.

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