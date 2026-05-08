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Urreisti-Basque y Johan-Atain, a semifinales de la Iron Cup

Urreisti y Basque, primeros de grupo tras ganar en dos sets a Goitia y Gorka
18:00 - 20:00
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Urreisti eta Basque, Iron Cupeko A multzoko lehenak Goitia eta Gorkari bi setetan irabazi ondoren
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KIROLAK EITB

Última actualización

Urreisti y Basque se aseguran el primer puesto del grupo A de la Iron Cup después de vencer a Goitia y Gorka por 8-15 y 13-15.  En el grupo B, por su parte, Johan y Atain también se han adjudicado el lugar más alto después de superar con facilidad por 5-15 y 8-15 a Astelarra, que sustituía a Olharan, y Lekerika.

Johan Sorozabal Eñaut Urreisti Iron Cup Cesta punta Thibault Basque

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