La tercera edición de la Iron Cup, en EITB
Este martes se ha presentado la tercera edición de la Iron Cup de cesta punta, en el frontón deportivo de Bilbao. Cuatro parejas femeninas y seis masculinas copetirán del 1 de mayo al 5 de junio.
Te puede interesar
La Iron Cup de Bilbao arranca el 1 de mayo con seis parejas femeninas y masculinas en liza
Premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Jai Alai League. Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming.
¡Elaia y Frida, campeonas de la Iron Cup 2025!
Elaia y Frida han dado la vuelta al partido que han empezado perdiendo ante Ihart y Maialen y finalmente han salido victoriosas en la final. A pesar de perder 11-15 el primer set, en el segundo se han impuesto 15-11 y han dejado a cero a sus rivales en el set decisivo (5-0).
Erkiaga y Gorka se hacen con las txapelas de la Iron Cup 2025
Erkiaga y Gorka han tenido que esperar hasta el tercer set para derrotar a Barandika y Basque. Las dos parejas han mantenido un duelo apretado, pero los ganadores han despertado a tiempo para hacerse con las txapelas (15-9, 6-15 y 5-3).
Barandika y Basque remontan para entrar en la final de la Iron Cup
Pese a perder el primer set, Barandika y Basque han sabido darle la vuelta a la semifinal para acabar derrotando a Laduche y Del Rio (14-15, 15-7 y 5-4). Así, se enfrentarán a Erkiaga y Gorka en la gran final.
Ihart y Maialen serán las rivales de Elaia y Frida en la final de la Iron Cup
Ihart y Maialen han jugado una gran semifinal, y han derrotado en dos sets a Maite y Olaia (15-7 y 15-12). Así, se enfrentarán a Elaia y Frida en la final, tras la victoria de éstas en la semifinal anterior.
Erkiaga y Gorka pasan a la final de la Iron Cup realizando una gran semifinal
Erkiaga y Gorka han ganado con facilidad a Urreisti e Ibarluzea en la semifinal de la Iron Cup. El primer set ha sido más disputado, pero en el segundo Erkiaga y Gorka han dominado y han logrado el pase a la final (15-10 y 15-5).
Elaia y Frida, primeras finalistas de la Iron Cup
Helena y Maia se han impuesto con claridad en el primer set de la semifinal, pero Elaia y Frida han reaccionado para remontar en el segundo. En el reñido set definitivo, Elaia y Frida se han clasificado para la final (8-15, 15-10, 5-3).
Barandika y Basque se enfrentarán a Laduche y Del Río en semifinales de la Iron Cup
Barandika y Basque han doblegado en dos sets a Urreisti e Ibarluzea para alcanzar las semifinales como líderes del grupo B. Así, se enfrentarán a Laduche y Del Río, que han dominado el segundo partido, y que han llegado a semifinales derrotando a Olharan y Lekerika.
Erkiaga-Gorka y Barandika-Basque logran el pase a las semifinales de la Iron Cup
En el grupo A del Iron Cup, Erkiaga y Gorka se clasificaron para las semifinales al llevarse la victoria después de que Laduche cometiera una falta en último saque del partido. En el grupo B, Barandika y Basque se impusieron en dos sets a Goixerri y López para pasar a las semifinales.