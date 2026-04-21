Cesta punta
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La tercera edición de la Iron Cup, en EITB

Iron Cup aurkezpena
18:00 - 20:00

Atain, Helena, Eneritz, Erkiaga y Urreisti, en la presentación del Iron Cup. Imagen: ERAMAN!

Euskaraz irakurri: Iron Cup txapelketaren hirugarren edizioa, EITB Median ikusgai
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este martes se ha presentado la tercera edición de la Iron Cup de cesta punta, en el frontón deportivo de Bilbao. Cuatro parejas femeninas y seis masculinas copetirán del 1 de mayo al 5 de junio. 

Iron Cup

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