Astelarra-Lekerika y Goitia-Gorka completan las semifinales de la Iron Cup

En el primer partido, Astelarra y Lekerika han vencido a Libois e Ibarluzea (15-11, 14-15 y 5-2). se enfrentarán a Urreisti y Basque en semifinales.

En el segundo, Goitia y Gorka han derrotado en dos sets a Erkiaga y Manci (15-11 y 15-8), y se enfrentarán en semifinales a Johan y Atain.