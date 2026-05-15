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Astelarra-Lekerika y Goitia-Gorka completan las semifinales de la Iron Cup

Iron Cup (3. jardunaldia)
18:00 - 20:00
Iron Cup. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Astelarra-Lekerika eta Goitia-Gorka bikoteek osatuko dituzte Iron Cupeko finalerdietara
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el primer partido, Astelarra y Lekerika han vencido a Libois e Ibarluzea (15-11, 14-15 y 5-2). se enfrentarán a Urreisti y Basque en semifinales.

En el segundo, Goitia y Gorka han derrotado en dos sets a Erkiaga y Manci (15-11 y 15-8), y se enfrentarán en semifinales a Johan y Atain.

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