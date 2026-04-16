La Real saldrá de Zubieta el viernes a las 14:00 y volverá el domingo a la misma hora

La Real Sociedad saldrá de Zubieta rumbo a Sevilla el viernes a las 14:00 horas, y volverá el domingo a la misma hora, pase lo que pase en la final de la Copa del Rey. El equipo partirá después de entrenar, y se espera que varios centenares de aficionados vayan a despedir al autobús de los jugadores. Después, tomará el avión a las 15:10 para aterrizar hacia las 16:20 horas en Sevilla.



Después, a las 19:15 horas, está prevista la rueda de prensa de Matarazzo y Oyarzabal antes de que a las 20:00 horas toda la plantilla tenga el segundo entrenamiento del día.



Al día siguiente, sábado, se disputará la ansiada final, y pase lo que pase la expedición txuri urdin abandonará la capital hispalense el domingo al mediodía.



El avión aterrizará en el aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia, a eso de las 13:10 horas, y el equipo llegará a Zubieta sobre las 14:00.