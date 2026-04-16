Final de Copa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real saldrá de Zubieta el viernes a las 14:00 y volverá el domingo a la misma hora

El conjunto txuri urdin pondrá rumbo a Sevilla después de entrenar para tomar el avión a las 15:10 horas.
Reala gola Kopa, Anoetan
Imagen de archivo de la Real Sociedad. Foto: Europa Pres
Euskaraz irakurri: Reala ostiralean irtengo da Zubietatik, 14:00etan, eta igandean itzuliko da, ordu berean
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

La Real Sociedad saldrá de Zubieta rumbo a Sevilla el viernes a las 14:00 horas, y volverá el domingo a la misma hora, pase lo que pase en la final de la Copa del Rey. El equipo partirá después de entrenar, y se espera que varios centenares de aficionados vayan a despedir al autobús de los jugadores. Después, tomará el avión a las 15:10 para aterrizar hacia las 16:20 horas en Sevilla.

Después, a las 19:15 horas, está prevista la rueda de prensa de Matarazzo y Oyarzabal antes de que a las 20:00 horas toda la plantilla tenga el segundo entrenamiento del día.

Al día siguiente, sábado, se disputará la ansiada final, y pase lo que pase la expedición txuri urdin abandonará la capital hispalense el domingo al mediodía.

El avión aterrizará en el aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia, a eso de las 13:10 horas, y el equipo llegará a Zubieta sobre las 14:00. 

Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera vuelven a entrenar con la Real Sociedad, y apuntan a estar en la final
Jon Martin: “Estoy seguro de que va a ser una final de tú a tú y que va a estar muy competida”
Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Barrene eta Jon Martin (Reala)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

405 socias y socios más de la Real Sociedad podrán estar en la final de la Copa

El club txuri-urdin ha anunciado, este martes por la noche, que, como consecuencia del proceso de asignación de asientos llevado a cabo por parte de la compañía encargada de la gestión de la plataforma de venta de entradas de la RFEF, han surgido 318 localidades adicionales en diferentes sectores de La Cartuja; además, hay 87 entradas sobrantes de la segunda fase del proceso de compra.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X