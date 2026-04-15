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Jon Martin: “Estoy seguro de que va a ser una final de tú a tú y que va a estar muy competida”

SAN SEBASTIÁN, 15/04/2026.- El defensa de la Real Sociedad Jon Martín (d) y el delantero Orri Óskarsson han comparecido este miércoles ante la prensa cuando quedan tres días para la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta
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Orri Oskarsson y Jon Martin. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Jon Martin: “Final parekatua izango da, bi talde oso osoren arteko partida”
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Jon Martin vivirá "un sueño" al disputar la final de la Copa del Rey del sábado, así lo ha explicado hoy en rueda de prensa. El de Lasarte es consciente de que se enfrentará a un equipo formado por muy buenos jugadores, pero “tendrán armas para afrontarlo”.

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