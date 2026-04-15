Jon Martin: “Estoy seguro de que va a ser una final de tú a tú y que va a estar muy competida”
Jon Martin vivirá "un sueño" al disputar la final de la Copa del Rey del sábado, así lo ha explicado hoy en rueda de prensa. El de Lasarte es consciente de que se enfrentará a un equipo formado por muy buenos jugadores, pero “tendrán armas para afrontarlo”.
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Donostia-San Sebastián y toda Gipuzkoa se aprestan a ser una prolongación de La Cartuja
Desde las 15:00 y hasta la 01:00 horas, Alderdi Eder será una prolongación de la fan zone de La Cartuja. Se instalarán dos pantallas gigantes para poder seguir el partido.
405 socias y socios más de la Real Sociedad podrán estar en la final de la Copa
El club txuri-urdin ha anunciado, este martes por la noche, que, como consecuencia del proceso de asignación de asientos llevado a cabo por parte de la compañía encargada de la gestión de la plataforma de venta de entradas de la RFEF, han surgido 318 localidades adicionales en diferentes sectores de La Cartuja; además, hay 87 entradas sobrantes de la segunda fase del proceso de compra.
Jon Gorrotxategi: “Para un canterano, llegar a la final supone alcanzar un sueño”
Para Jon Gorrotxategi, canterano de la Real Sociedad, será la primera final con su equipo. Parte de la Real desde muy pequeño, cumplirá su sueño el sábado.
Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera vuelven a entrenar con la Real Sociedad, y apuntan a estar en la final
Tal y como ha mostrado la Real en un vídeo del entrenamiento de este martes, también Mikel Oyarzabal ha tomado parte con normalidad en el trabajo con sus compañeros.
Once localidades de Gipuzkoa tendrán fan zones con pantallas gigantes este sábado, para la final de la Copa
La Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos han organizado zonas de seguidoras y seguidores, con pantallas gigantes, para disfrutar con la final que va a jugar la Real Sociedad ante el Atlético Madrid.
Gonçalo Guedes: “Hemos hecho una buena trayectoria y hay que terminarla con la victoria”
A las puertas de la final de Copa que jugarán el Atlético de Madrid y la Real en La Cartuja el próximo sábado, hemos estado con Gonçalo Guedes. Nos ha contado que, por ahora, tiene “los pies en la tierra” y que está “tranquilo”. Pero eso no quita las ganas de traer la Copa a Donostia, aun sabiendo que tienen un partido difícil por delante.
Javier Alberola será el árbitro de la final de la Copa del Rey de este sábado
Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea eta 2022tik nazioartekoa da.Jorge Figueroa estará en el VAR. Alberola es árbitro de Primera División desde la temporada 2017-2018, y es internacional desde 2022.
López Ufarte: “La Real está muy bien en todo; puede ganar esta final”
Roberto López Ufarte, exjugador de la Real Sociedad, es uno de los protagonistas de la victoria copera del 87, además de haber vestido con la camiseta tanto del Atlético como de la Real. Hemos estado con él recordando aquella victoria y para conocer su punto de vista sobre la final de la Copa del Rey del próximo sábado.
Todo lo que debes saber de la fan zone de la Real en Sevilla: música y kalejira hasta La Cartuja
La fan zone txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III y abrirá a las 11:00 horas. Una amplia programación musical con varios DJ y artistas como Süne, Brigade Loco o del Toro animará a la afición txuri urdin.