Josu Domínguez no continuará al frente de Osasuna Femenino

Osasuna ha anunciado que Josu Domínguez no continuará al frente de su equipo femenino después de tres temporadas. "La entidad quiere agradecer a Domínguez el compromiso y dedicación mostrados a lo largo de su trayectoria dirigiendo a las rojillas, así como su magnífico trato hacia aficionados y empleados de la entidad. Tampoco continuarán los miembros de su cuerpo técnico Iker Alcuaz, Gustavo Palacios y Daniel González, a los que el club hace extensible el agradecimiento por su trabajo. El Club Atlético Osasuna les desea tanto a Josu Domínguez como a su staff la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales", han declarado desde el club.