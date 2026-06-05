DESPEDIDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Josu Domínguez no continuará al frente de Osasuna Femenino

El club rojillo y el entrenador separan sus caminos después de tres temporadas
Jose Dominguez deja de entrenar a Osasuna Femenino
Foto: CA Osasuna.
Euskaraz irakurri: Josu Dominguezek Osasunaren emakumezkoen taldearen entrenatzaile izateari utziko dio
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha anunciado que Josu Domínguez no continuará al frente de su equipo femenino después de tres temporadas. "La entidad quiere agradecer a Domínguez el compromiso y dedicación mostrados a lo largo de su trayectoria dirigiendo a las rojillas, así como su magnífico trato hacia aficionados y empleados de la entidad. Tampoco continuarán los miembros de su cuerpo técnico Iker Alcuaz, Gustavo Palacios y Daniel González, a los que el club hace extensible el agradecimiento por su trabajo. El Club Atlético Osasuna les desea tanto a Josu Domínguez como a su staff la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales", han declarado desde el club.

Fútbol Mujeres deportistas Osasuna Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X