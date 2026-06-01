Renovación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Kike Barja, tras renovar hasta 2028 con Osasuna: “Creo que no hay nada más especial para un futbolista de aquí que jugar en el equipo de su tierra”

Kike Barja (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kike Barja, Osasunarekin 2028ra arte berritu ondoren: “Hemengo futbolari batentzat, uste dut bereziena dela lurreko taldean jokatzea”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El capitán del conjunto navarro ha ampliado por dos temporadas, hasta 2028, su contrato con Osasuna; este lunes, ante los medios de comunicación, se ha mostrado muy contento y agradecido, por haber podido llegar a ese acuerdo.

Fútbol LaLiga EA Sports Osasuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X