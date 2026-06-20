Rego amplía contrato con el Athletic hasta 2030
El Athletic Club ha alcanzado un acuerdo con Alejandro Rego para la ampliación del contrato del centrocampista canterano hasta el 30 de junio de 2030, según anunció este sábado la entidad.
Rego, de 23 años, debutó con el primer equipo en agosto del pasado año y en la temporada de su estreno acumuló 41 partidos oficiales. Ocho de ellos fueron de Liga de Campeones, lo que le convirtió en el único futbolista de campo en participar en todas las jornadas de la fase liga de la máxima competición continental.
"Es un jugador que ha confirmado las expectativas generadas en temporadas pasadas en Lezama con más de 40 partidos en el año de su estreno en la elite. Tiene condiciones y potencial para un perfil de mediocentro que es difícil de encontrar", destacó tras la firma del contrato el director de Fútbol del Athletic, Mikel González.
Con la renovación de Rego y la anunciada el viernes de Yuri Berchiche, hasta 2027, han resuelto su situación todos los futbolistas del equipo rojiblanco que finalizaban su contrato el próximo 30 de junio.
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