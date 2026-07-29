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El Athletic no da opción al Racing en Laredo, en el quinto partido de la pretemporada (0-3)

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LAREDO (CANTABRIA), 29/07/2026.- Los jugadores del Athletic celebran un gol ante el Racing de Santander este miércoles, durante el partido amistoso que han disputado ambos equipos en la localidad cántabra de Laredo. EFE/ Pedro Puente Hoyos
18:00 - 20:00

Los jugadores rojiblancos celebran uno de los tantos. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Racing Santander vs Athletic denboraldiaurreko partidaren golak eta abagune argienak (0-3)
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Así, el Athletic se ha alzado con el Trofeo Costa Esmeralda, en el estadio de San Lorenzo, en Laredo, al imponerse con autoridad, en un encuentro en el que el conjunto bilbaíno se ha mostrado muy superior y en el que sólo los palos han impedido que hubiera más goles. Guruzeta ha adelantado al Athletic en la primera parte. Tras el descanso, Sancet ha marcado el segundo gol rojiblanco, y el último lo ha marcado Johaneko.

Iñaki Williams Fútbol Athletic Club Oihan Sancet

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