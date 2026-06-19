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Óscar de Marcos se incorpora al cuerpo técnico del Athletic, por petición expresa de Edin Terzic

El exfutbolista de Laguardia, que jugó, entre 2009 y 2025, 573 partidos con el equipo bilbaíno, tendrá, según ha detallado el club rojiblanco, "la doble misión de desarrollo del jugador y conexión con el vestuario".
Oscar de Marcos (Athletic)
Óscar de Marcos, en su último partido como jugador del Athletic. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Oscar de Marcos Athleticen talde teknikoan izango da, Edin Terzicek berak eskatuta
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KIROLAK EITB

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Óscar de Marcos va a incorporarse al nuevo cuerpo técnico del primer equipo del Athletic, que encabeza el entrenador alemán Edin Terzic, por petición expresa del propio Terzic, tal y como ha informado este viernes el club bilbaíno. El exfutbolista de Laguardia, que jugó, entre 2009 y 2025, 573 partidos con el Athletic, tendrá, según ha detallado la entidad en su página web, "la doble misión de desarrollo del jugador y conexión con el vestuario".

En este contexto, el Athletic ha destacado que Terzic valora a De Marcos como "un técnico asistente idóneo” para su equipo técnico, “tanto para el desarrollo individual y colectivo de los jugadores como en el proceso de adaptación y conexión con la plantilla".

Además de De Marcos, el Athletic ha anunciado la llegada al club de Sebastian Geppert, "mano derecha" de Terzic en el Borussia Dortmund, y de Peter Gaydarov, técnico procedente de las categorías inferiores del Bayern Múnich. Geppert será responsable de análisis, en tanto que Gaydarov ejercerá como responsable de "entrenamiento y transición de jugadores en Lezama".

El Athletic volverá al trabajo, en Lezama, el próximo 6 de julio, con las habituales pruebas médicas y físicas, y llevará a cabo su primer entrenamiento el día 8. 

Fútbol Edin Terzić Instalaciones de Lezama Athletic Club

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