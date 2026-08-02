Mikel Vesga deja el Athletic Club tras 9 temporadas, tal y como ha informado el club vizcaíno, este domingo. El centrocampista vitoriano se marcha traspasado al UD Almería a las puertas de su décima temporada en Bilbao.

Vesga ha disputado 250 partidos en Primera División con el Athletic, el Sporting de Gijón y el Leganés. Además, durante su estancia en Bilbao llegó a levantar una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ahora, llega a un Almeria con aspiraciones de volver a la máxima categoría del futbol español.

Este es el sexto fichaje del Almería en este mercado, y en concreto Vesga es “Un futbolista contrastado y de rendimiento asegurado. Se trata de un centrocampista de jerarquía que abarca mucho campo”, según ha indicado el club andaluz en un comunicado de su página web.