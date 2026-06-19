Nico Williams: “Me gustaría cumplir mi contrato entero, lo firmaría ya, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa”

Nico Williams ha reafirmado su amor por el Athletic en una entrevista concedida a al programa ‘El Larguero’ de la Cadena Ser desde la concentración de la selección española en Chattanooga.

“Estoy muy a gusto en el Athletic. Lo primero que quiero hacer es devolver el cariño que me han dado este año. Me gustaría cumplir mi contrato entero, lo firmaría ya, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Si el club quiere deshacerse de mí pues tocará marcharme, pero si fuese por mí firmo estar ahí toda la vida”,

El navarro, que tiene contrato con el Athletic hasta 2035, lo ha pasado muy mal esta temporada por la pubalgia que sufrió al final de la temporada 24-25 y que ha condicionado completamente su rendimiento desde entonces.

“Hay lesiones que te dejan liquidado. La pubalgia es muy jodida porque un día ves la luz y al otro día estás mal. Puede ser indefinida, pero de eso ya estoy recuperado".