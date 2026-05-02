ALAVÉS VS ATHLETIC (2-4)

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Unai Simón: “Nos hemos metido al vestuario sabiendo que estabamos haciendo las cosas bien”

Athletic
18:00 - 20:00

Unai Simón. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Oihan Sancet: “Bagenekien partida hau irabazi behar genuela goian egoteko”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Athletic, Unai Simón, tras la victoria de su equipo por 2-4 ante el Alavés, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

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