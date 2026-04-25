ATLÉTICO VS ATHLETIC (3-2)
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Paredes: “No hemos sabido defender con contundencia"

Paredes
18:00 - 20:00
Unai Gómez. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Unai Gomez: "Partida garrantzitsua zen gorantz begiratzeko"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Club se ha referido a la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid (3-2) en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.

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