Valverde: “Veo al Alavés con mucha energía”

El técnico del Athletic cree que el sábado en Mandizorroza se disputa un derbi con mucho en juego. Ve una oportunidad muy clara para que su equipo se enganche a los puestos de arriba en caso de conseguir la victoria, aunque es consciente que en frente tendrán a un rival muy fuerte y peligroso, que cuenta con uno de los delanteros más en forma de la competición: Toni Martínez.