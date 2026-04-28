Lezama
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde y Nico Williams, con semblante serio, conversan antes del entrenamiento

conversacion-valverde-nico-williams-entrenamiento-lezama
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde, Pablo Orbaiz y Nico Williams en Lezama, este martes. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverde eta Nico Williamsen arteko elkarrizketa osoaren irudiak entrenamendua hasi aurretik
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El técnico rojiblanco y el extremo han estado un buen rato hablando, en una secuencia en la que parece que el entrenador, con rostro serio, pedía algún tipo de explicación al jugador, que también respondía con semblante serio. La conversación ha tenido lugar antes de que saliesen el resto de jugadores al césped.

Fútbol Athletic Club Lesiones Instalaciones de Lezama Nico Williams

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X