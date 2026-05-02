LIGA F MOEVE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Athletic logra una victoria a domicilio ante el Badalona (0-1)

Badalona Women - Athletic (0-1). F Liga.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek garaipena erdietsi du Badalonan (0-1)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic Club se ha impuesto por la mínima en casa del Badalona Women gracias a un gol de Ane Azkona en la primera mitad. Con este resultado, las rojiblancas adelantan al equipo catalán en la clasificación de la Liga F Moeve, y se sitúan en octava posición.

Fútbol Athletic Club Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X