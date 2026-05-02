El Athletic logra una victoria a domicilio ante el Badalona (0-1)
El Athletic Club se ha impuesto por la mínima en casa del Badalona Women gracias a un gol de Ane Azkona en la primera mitad. Con este resultado, las rojiblancas adelantan al equipo catalán en la clasificación de la Liga F Moeve, y se sitúan en octava posición.
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Valverde: “Veo al Alavés con mucha energía”
El técnico del Athletic cree que el sábado en Mandizorroza se disputa un derbi con mucho en juego. Ve una oportunidad muy clara para que su equipo se enganche a los puestos de arriba en caso de conseguir la victoria, aunque es consciente que en frente tendrán a un rival muy fuerte y peligroso, que cuenta con uno de los delanteros más en forma de la competición: Toni Martínez.
Valverde y Nico Williams, con semblante serio, conversan antes del entrenamiento
El técnico rojiblanco y el extremo han estado un buen rato hablando, en una secuencia en la que parece que el entrenador, con rostro serio, pedía algún tipo de explicación al jugador, que también respondía con semblante serio. La conversación ha tenido lugar antes de que saliesen el resto de jugadores al césped.
Paredes: “No hemos sabido defender con contundencia"
El jugador del Athletic Club se ha referido a la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid (3-2) en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
Una mala segunda parte condena al Athletic ante el Atlético de Madrid (3-2)
Paredes ha adelantado al equipo bilbaíno en la primera parte, pero el mal arranque de la segunda les ha llevado a la derrota.
Un impotente Athletic cae derrotado ante el Granada en Lezama (1-2)
El Athletic ha perdido 1-2 ante el Granada en Lezama. El equipo andaluz ha sido muy efectivo, y se ha adelantado 0-2 en el marcador, mientras que al conjunto rojiblanco le ha costado mucho perforar la portería del rival. El gol del Athletic ha llegado en tiempo de prolongación por medio de Ane Elexpuru.
Valverde: “Nuestra intención es apurar cada partido para sumar puntos"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que jugarán contra el Atlético de Madrid en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
El alemán Terzic se perfila como sustituto de Valverde en el banquillo del Athletic
Varios medios confirman que el exentrenador del Borussia Dortmund es el elegido por la directiva de Jon Uriarte para dirigir al equipo a partir de la próxima temporada.
Patri Zugasti y Bibi Schulze reciben el alta médica
Las dos jugadoras del Athletic estarán disponibles para el entrenador, Javi Lerga, en la recta final de la Liga F.
Guruzeta: “Hemos demostrado el equipo que somos; todos juntos vamos a hacer cosas grandes”
Gorka Guruzeta ha marcado el gol que ha dado la victoria al Athletic en el partido contra Osasuna. El delantero se ha mostrado contento porque “querían ganar y lo han conseguido”.