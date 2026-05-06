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Yeray Álvarez: “Mi sueño es acabar mi carrera en el Athletic”

RP Yeray Álvarez
18:00 - 20:00
Yeray Álvarez. Imagen: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Yeray Alvarez: “Nire ibilbidea Athleticen amaitzea da nire ametsa”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Yeray Álvarez ha renovado con el Athletic hasta el 2028. El defensa se ha mostrado muy feliz con el acuerdo y con “más ganas que nunca de seguir jugando”. En la rueda de prensa ha hablado también sobre los 10 meses que ha estado sin poder jugar y del nuevo entrenador, Edin Terzic.

Yeray amplía su contrato con el Athletic Club hasta 2028
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