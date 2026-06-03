El Alavés jugará en Mendizorrotza sus partidos como local en la Liga F Moeve

El Deportivo Alavés Gloriosas jugará en Mendizorrotza sus partidos como local en la Liga F Moeve, según ha anunciado este miércoles el propio club vitoriano. El equipo vasco, que ha conseguido el ascenso a la máxima categoría, a la que regresa, cambiará, de esta manera, Ibaia por Mendizorrotza, donde ha jugado algunos encuentros, pero no de manera continuada.



“El club hace una apuesta por seguir potenciando el equipo femenino, y para que crezca”, ha explicado el director de negocio del grupo Baskonia Alavés, Alberto Fernández Canelo.



“Podemos adelantar que habrá precio especial para los abonados del equipo masculino”, ha apuntado, sobre los detalles del abono de las Gloriosas, que tendrán su propia campaña de abonados en su traslado a Mendizorrotza.