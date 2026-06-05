España se estrella ante Irak en el debut de Jon Martin y Beñat Turrientes
El equipo de Luis de la Fuente no ha sido capaz de pasar del empate ante la selección iraquí pese a adelantarse en el marcador.
Los realistas Jon Martin y Beñat Turrientes han debutado con la selección estañola en el partido en el que los de Luis de la Fuente no han podido pasar del empate ante Irak (1-1), pese a adelantarse en el marcador.
El encuentro, el último antes de viajar a Estados Unidos, se disputó en Riazor.
La roja dominó el encuentro desde el principio y se adelantó en el marcador tras un gran contraataque que Ferran Torres culminó con un remate cruzado. La alegría no duró demasiado ya que tan solo 10 minutos después el primer disparo a puerta de la selección de Irak sorprendió a Joan García que no consiguió detener el disparo, igualando así el marcador.
En el descanso, De la Fuente decidió hacer cinco cambios, en estos Aymeric Laporte fue sustituido y Sergio Gómez ingresó al terreno de juego.
En el segundo tiempo, España siguió dominando el juego, pero con contadas ocasiones de peligro, debido a la falta de profundidad y creatividad en los extremos.
En el minuto 59 el seleccionador riojano volvió a mover el banquillo con tres cambios, esta vez, Jon Martin fue sustituido y Beñat Turrientes hizo su debut con la selección.
Jon Martín
"Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado, seguiré trabajando para tener más"
De la Fuente siguió sustituyendo jugadores y en el minuto 68 fue el turno de Mikel Merino que volvió con la selección tras superar la lesión que lo ha mantenido cuatro meses fuera de los terrenos de juego.
Pese al regreso del jugador navarro, España no consiguió marcar el segundo gol y se marcha a Estados Unidos con un empate que sabe a poco.
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