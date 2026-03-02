DERBI
“Topagunea”, al lado de Anoeta, animará el ambiente en la tarde del miércoles, antes del derbi de semifinales de Copa

La Real Sociedad ha organizado un punto de encuentro con música en directo y “food trucks”; además, los y las aficionadas del equipo txuri-urdin formarán, dentro del estadio, un gran mosaico, en la salida al campo de la Real y del Athletic.
Yuri Berchiche eta Mikel Oyarzabal (Athletic eta Reala)
Yuri Berchiche y Mikel Oyarzabal; Foto: Europa Press
E. I. I. | EITB

La Real Sociedad ha organizado un punto de encuentro, llamado “Topagunea”, para animar el ambiente antes del derbi de semifinales de Copa del Rey que disputarán en Anoeta el equipo txuri-urdin y el Athletic, este miércoles, a las 21:00 horas. La zona de entretenimiento, que estará al lado del estadio, abrirá de 17:00 a 21:00 horas y de 23:00 a 1:00 horas, en la tarde-noche del miércoles.

Según ha anunciado la Real Sociedad, “Topagunea” tiene como objetivo “calentar motores” desde antes del inicio del decisivo partido. Pensado para aficionadas y aficionados de cualquier edad, va a estar ubicado “en la explanada anexa a la puerta 13 del estadio”, precisa el club donostiarra. Contará con música en directo, y “food trucks” con comida y bebida, y supondrá el estreno de un espacio que, añade el club, “tendrá continuidad en partidos sucesivos del primer equipo masculino”.

Además, la afición de la Real Sociedad formará un gran mosaico, dentro del estadio de Anoeta, en el momento en que los jugadores de la Real y del Athletic salten al terreno de juego, para disputar el partido.

EITB, a través de ETB1 y de kirolakeitb.eus, va a emitir en directo el encuentro, con un programa especial que comenzará a las 20:30 horas. 

