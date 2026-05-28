Iñigo Pérez: “Siento dolor, rabia y tristeza, se ha escapado una oportunidad”
Iñigo Pérez ha analizado la derrota del Rayo Vallecano en la final de la Conference League en rueda de prensa. Ha lamentado haber perdido, y también ha reconocido que el rival ha sido superior.
Te puede interesar
Un gol de Mateta rompe el sueño del Rayo de Iñigo Pérez y corona al Crystal Palace
El delantero francés ha aprovechado un balón repelido por Augusta Batalla en el área para decantar una final igualada, que ha frustrado el sueño continental de un Rayo que ha llegado más lejos que nunca en su historia.
Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace: “No sé qué dan de comer a los entrenadores en el País Vasco”
El técnico austríaco dirige al Crystal Palace, de Londres, que se enfrenta este miércoles al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, en la final de la Liga Conferencia; Glasner se ha referido, así, a los éxitos obtenidos en esta temporada por el propio Iñigo Pérez, Unai Emery o Mikel Arteta, entre otros.
La FIFA oficializa Tijuana, en México, como campo base de Irán
La entidad ha anunciado el cambio del lugar de concentración de Irán, para evitar problemas con los visados estadounidenses.
El Barcelona derrota al Lyon y conquista su cuarta Champions
Se ha impuesto por 4-0 con dobletes de Pajor y Paralluelo para recuperar, dos años después, la corona continental.
Damaris Egurrola, ante su tercera final de Liga de Campeones
Este fin de semana se disputa la final de la Liga de Campeones femenina que enfrentará al Barcelona y al Olympique de Lyon en Oslo.
La selección del Congo cancela su concentración y despedida en Kinshasa por el brote de ébola
El portavoz de su selección ha afirmado que no debería haber temor a que los jugadores congoleños se contagien antes del Mundial, ya que casi todos ellos juegan en el extranjero, principalmente en Francia.
El Aston Villa gana al Friburgo (0-3) y Emery conquista su quinta Europa League
El técnico de Hondarribia ha guiado a los villanos hacia la victoria en la final disputada en Estambul. El conjunto alemán no ha sido rival para el equipo inglés, que ha dominado de cabo a rabo el choque.
El Bournemouth de Iraola empata con el City y hace campeón al Arsenal de Arteta
De esta manera, los gunners se han proclamado campeones de la Premier League 22 años después y por decimocuarta vez en toda su historia.
El Barcelona también reina en la Copa
Las culés han ganado su 12ª Copa de la Reina, la tercera consecutiva, tras derrotar al Atlético de Madrid por 3-1.