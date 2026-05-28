Iñigo Pérez: “Siento dolor, rabia y tristeza, se ha escapado una oportunidad”

El técnico austríaco dirige al Crystal Palace, de Londres, que se enfrenta este miércoles al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, en la final de la Liga Conferencia; Glasner se ha referido, así, a los éxitos obtenidos en esta temporada por el propio Iñigo Pérez, Unai Emery o Mikel Arteta, entre otros.