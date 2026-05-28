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Iñigo Pérez: “Siento dolor, rabia y tristeza, se ha escapado una oportunidad”

Inigo Perez, Rayoren entrenatzailea
18:00 - 20:00
Iñigo Pérez, en rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Iñigo Perez: "Mina, amorrua eta tristura sentitzen ditut, aukera galdu dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iñigo Pérez ha analizado la derrota del Rayo Vallecano en la final de la Conference League en rueda de prensa. Ha lamentado haber perdido, y también ha reconocido que el rival ha sido superior.

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