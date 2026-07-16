Gaviria abandona el Tour tras fracturarse la clavícula en la caída del sprint final
El colombiano Fernando Gaviria, esprínter del equipo navarro Caja Rural, ha abandonado el Tour de Francia tras haberse fracturado la clavícula izquierda en una caída en el sprint final de la duodécima etapa, ha indicado su equipo, el Caja Rural.
El ciclista colombiano se ha caído a falta de 200 metros para la meta y ha arrastrado a varios ciclistas. El corredor ha cruzado la meta con el brazo inmovilizado y las pruebas posteriores a las que ha sido sometido han revelado una fractura de la clavícula izquierda, ha indicado el Caja Rural.
Gaviria disputaba su tercer Tour de Francia, sin que haya podido acabar ninguno. En 2018 ganó dos etapas y vistió el maillot amarillo durante una jornada, antes de abandonar en la duodécima jornada, mientras que en 2024 abandonó en la 17.
El director del equipo, Juanma Hernández, ha lamentado la baja del corredor, que se suma a la de otro de sus ciclistas, el neerlandés Alex Molenaar, en la sexta etapa, camino de Gavarnie. "Para nosotros es muy duro, era una de nuestras opciones, en la etapa de hoy podía haber quedado en el top-5", ha dicho.
Ha agregado que las conversaciones para renovar su contrato están muy avanzadas, le deseó una pronta recuperación "con la idea de que siga" en el equipo. "Es un corredor que trasmite, que trabaja bien ayudando a los más jóvenes y es un orgullo tener a un corredor así", ha afirmado.
"Hemos perdido dos piezas muy importantes. Ahora tenemos que cambiar el chip, llega la montaña, será difícil ganar una etapa, pero lo vamos a intentar", ha afirmado.
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Varios corredores se han visto implicados en una caída dentro del último kilómetro. Este jueves también el pelotón ha apretado y la escapada de la jornada no ha llegado ha buen puerto, y tampoco ninguna de las escaramuzas de los kilómetros finales ha obtenido premio en meta.
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