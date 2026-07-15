El esloveno Tadej Pogacar ha asegurado que ha estado a punto de poner fin a su Tour de Francia en la undécima etapa a causa de un bidón que había en la carretera que ha podido costarle una dura caída.

"En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello. Había un bidón en la carretera y he estado a punto de irme a tierra. Si me caigo, íbamos a 55 por hora, el Tour se habría acabado para mí", ha dicho el maillot amarillo.

El esloveno ha asegurado que la prioridad en este tipo de etapas es garantizar la seguridad, pero ha señalado que le encanta cuando se rueda rápido y ha dicho que fue "genial participar” en la etapa más veloz de la historia del Tour.

"Hasta ahora no he tenido ningún contratiempo, no solo en mi forma física, también en lo que sucede fuera del ciclismo, en la manera en la que me siento, en el sueño.... Todo va bien en este Tour. Las sensaciones son excelentes", ha agregado.