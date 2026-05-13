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Cat Ferguson gana la Navarra Women’s Elite Classic de 2026, y reedita su triunfo de hace un año

Nafarroako Sari Nagusia 2026, Cat Ferguson
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Cat Fergusonek irabazi du 2026ko Navarra Women’s Elite Classic lasterketa, aurreko ekitaldian lortutako garaipena berretsita
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista británica del Movistar ha sido la más rápida, en Pamplona, en el esprint que ha decidido la carrera, este miércoles. Este vídeo recoge el último kilómetro de la prueba, en la que Ruby Roseman-Gannon y Fiona Mangan han completado el pódium. 

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