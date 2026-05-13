Cat Ferguson gana la Navarra Women’s Elite Classic de 2026, y reedita su triunfo de hace un año
La ciclista británica del Movistar ha sido la más rápida, en Pamplona, en el esprint que ha decidido la carrera, este miércoles. Este vídeo recoge el último kilómetro de la prueba, en la que Ruby Roseman-Gannon y Fiona Mangan han completado el pódium.
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Pogacar se encumbra en el Tour de Romandía con su cuarta victoria de etapa
El esloveno (UAE) ha confirmado su gran inicio de temporada al imponerse en el Tour de Romandía, donde ha sumado una nueva victoria de etapa y ha demostrado su superioridad.
El corredor del Caja Rural Sebastian Berwick gana la Vuelta a Turquía
Además, Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, ha sido segundo, mientras que los ciclistas vascos Mikel Bizkarra e Ibon Ruiz han terminado la Vuelta a Turquía entre los diez mejores.
Pogacar sentencia el Tour de Romandía con una exhibición en la etapa reina
El esloveno ha logrado su tercera victoria en esta edición tras imponerse en solitario en Charmey y ha dejado la general prácticamente decidida a falta de la última jornada.
Zimmermann gana la Eschborn-Frankfurt con Pello Bilbao cuarto y Ion Izagirre sexto
Segundo y tercero han sido para los británicos Pidcock y Tulett, respectivamente.
Pogacar hace doblete tras imponerse al sprint en la segunda etapa
Söderqvist, Conca, Thalmann y Renard-Haquin han protagonizado la fuga del día, pero han sido neutralizados a cuatro kilómetros de meta. Un reducido pelotón se ha plantado en los últimos metros, donde el campeón esloveno ha vuelto a imponer su insaciable hambre de victoria.
Pogacar gana la primera etapa en Martigny y se enfunda el maillot de líder
Pogacar ha atacado en la subida al Ovronnaz, de primera categoría. Ha llegado a meta junto a otros tres corredores, Lipowitz, Martínez y Nordhagen, y ha sido el más rápido en el sprint.
El francés Dorian Godon se impone en la etapa prólogo y es el primer líder del Tour de Romandía
El ciclista galo del Ineos Grenadier ha metido en un recorrido de poco más de tres kilómetros 6 segundos al portugués Ivo Oliveira (UAE) y al sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), segundo y tercero, respectivamente.
Pogacar se impone a Seixas y firma su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja; Vollering logra su tercera victoria
El esloveno ha vuelto a imponerse en la Lieja-Bastoña-Lieja tras un duelo exigente con el francés Paul Seixas. Vollering, por su parte, ha atacado en la Redoute y se ha impuesto en solitario en una edición marcada por bajas importantes.
Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas
El joven ciclista francés del Decathlon ha atacado en la ascensión decisiva de la carrera, y ha dejado atrás a todos sus rivales. Ion Izagirre, que ha firmado una gran actuación, se ha clasificado en séptima posición.