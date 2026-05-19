Paula Blasi gana el Durango-Durango Emakumeen Saria, con una exhibición
La corredora catalana del UAE, que acaba de adjudicarse la Vuelta a España, ha llegado a la meta en solitario; la francesa Evita Muzic (FDJ) ha ido segunda, y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), tercera.
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Jon Barrenetxea gana el Tour du Finistère y la Boucles de l'Aulne
El ciclista vasco ha sido el mejor en las dos carreras, que se han disputado el sábado y el domingo en Bretaña. Con estas victorias, el de Gamiz-Fika suma cuatro como profesional, ya que también ganó el Circuito de Getxo de 2024 y una etapa de la Vuelta a Andalucía de 2025.
Cat Ferguson gana la Navarra Women’s Elite Classic de 2026, y reedita su triunfo de hace un año
La ciclista británica del Movistar ha sido la más rápida, en Pamplona, en el esprint que ha decidido la carrera, este miércoles. Este vídeo recoge el último kilómetro de la prueba, en la que Ruby Roseman-Gannon y Fiona Mangan han completado el pódium.
Pogacar se encumbra en el Tour de Romandía con su cuarta victoria de etapa
El esloveno (UAE) ha confirmado su gran inicio de temporada al imponerse en el Tour de Romandía, donde ha sumado una nueva victoria de etapa y ha demostrado su superioridad.
El corredor del Caja Rural Sebastian Berwick gana la Vuelta a Turquía
Además, Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, ha sido segundo, mientras que los ciclistas vascos Mikel Bizkarra e Ibon Ruiz han terminado la Vuelta a Turquía entre los diez mejores.
Pogacar sentencia el Tour de Romandía con una exhibición en la etapa reina
El esloveno ha logrado su tercera victoria en esta edición tras imponerse en solitario en Charmey y ha dejado la general prácticamente decidida a falta de la última jornada.
Zimmermann gana la Eschborn-Frankfurt con Pello Bilbao cuarto y Ion Izagirre sexto
Segundo y tercero han sido para los británicos Pidcock y Tulett, respectivamente.
Pogacar hace doblete tras imponerse al sprint en la segunda etapa
Söderqvist, Conca, Thalmann y Renard-Haquin han protagonizado la fuga del día, pero han sido neutralizados a cuatro kilómetros de meta. Un reducido pelotón se ha plantado en los últimos metros, donde el campeón esloveno ha vuelto a imponer su insaciable hambre de victoria.
Pogacar gana la primera etapa en Martigny y se enfunda el maillot de líder
Pogacar ha atacado en la subida al Ovronnaz, de primera categoría. Ha llegado a meta junto a otros tres corredores, Lipowitz, Martínez y Nordhagen, y ha sido el más rápido en el sprint.
El francés Dorian Godon se impone en la etapa prólogo y es el primer líder del Tour de Romandía
El ciclista galo del Ineos Grenadier ha metido en un recorrido de poco más de tres kilómetros 6 segundos al portugués Ivo Oliveira (UAE) y al sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), segundo y tercero, respectivamente.