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Paula Blasi gana el Durango-Durango Emakumeen Saria, con una exhibición

Paula Blasi (Durango)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paula Blasik irabazi du Durango-Durango Emakumeen Saria, erakustaldia emanda
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KIROLAK EITB

Última actualización

La corredora catalana del UAE, que acaba de adjudicarse la Vuelta a España, ha llegado a la meta en solitario; la francesa Evita Muzic (FDJ) ha ido segunda, y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), tercera.

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