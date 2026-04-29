Tour de Romandía
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Pogacar gana la primera etapa en Martigny y se enfunda el maillot de líder

Pogacar ha atacado en la subida al Ovronnaz, de primera categoría. Ha llegado a meta junto a otros tres corredores, Lipowitz, Martínez y Nordhagen, y ha sido el más rápido en el sprint.
MARTIGNY (Switzerland), 29/04/2026.- Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates XRG celebrates on the podium with the yellow jersey after winning the first stage of the Tour de Romandie over 171.2km from Martigny to Martigny, Switzerland, 29 April 2026. (Ciclismo, Eslovenia, Suiza) EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se enfunda el maillot de líder del Tour de Romandía. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Tadej Pogacarrek irabazi du Romandiako Itzuliko lehen etapa eta liderraren elastikoa jantzi du
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) ha ganado la primera etapa del Tour de Romandía disputada este miércoles y se han enfundado el maillot de líder, arrebatándoselo al francés Dorian Godon, vencedor en el prólogo de ayer.

El pelotón ha completado un recorrido 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny (Suiza). Pogacar ha atacado en la subida al Ovronnaz, de primera categoría: 8,9 kilómetros al 9,8 % de pendiente media. El campeón del mundo ha demarrado y el francés Lenny Martínez (Barhain-Victorius) ha sido el único capaz de seguirle en primera instancia en las rampas del Ovronnaz.

Antes de coronar, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) ha echado mano al dúo de cabeza, y, ya en el descenso, el noruego Jorgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) se ha unido a este grupo cabecero.

En los 20 kilómetros finales, los cuatro escapados han sido capaces de aguantar la persecución de un grupo de trece corredores, entre ellos, Primoz Roglic (Red Bull-BORA). Pogacar, Lipowitz, Martínez y Nordhagen se han jugado la etapa al sprint, y el esloveno ha sido el más rápido.

Tadej Pogacar (UAE), ganador de la primera etapa y nuevo líder

Ha sido bonito conseguir la victoria ante los jóvenes

"Ha sido bonito conseguir la victoria ante los jóvenes. Contento de ganar al esprint. Había viento de cara, haber intentado algo antes habría sido muy estúpido. Hemos conseguido mantenernos fuertes frente al grupo de detrás. Todas las victorias son importantes, pero ganar la primera en una ronda por etapas es especial. Vamos a intentar defender el maillot amarillo en cada etapa. Tenemos un gran equipo para ello", ha declarado el esloveno después de la etapa.

La segunda etapa, prevista para este jueves, exigirá al pelotón recorrer 173,1 kilómetros entre las localidades de Rue y Vucherens, en un circuito repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %).

Results powered by FirstCycling.com

El francés Dorian Godon se impone en la etapa prólogo y es el primer líder del Tour de Romandia
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