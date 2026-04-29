El pelotón ha completado un recorrido 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny (Suiza). Pogacar ha atacado en la subida al Ovronnaz, de primera categoría: 8,9 kilómetros al 9,8 % de pendiente media. El campeón del mundo ha demarrado y el francés Lenny Martínez (Barhain-Victorius) ha sido el único capaz de seguirle en primera instancia en las rampas del Ovronnaz.

Antes de coronar, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) ha echado mano al dúo de cabeza, y, ya en el descenso, el noruego Jorgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) se ha unido a este grupo cabecero.

En los 20 kilómetros finales, los cuatro escapados han sido capaces de aguantar la persecución de un grupo de trece corredores, entre ellos, Primoz Roglic (Red Bull-BORA). Pogacar, Lipowitz, Martínez y Nordhagen se han jugado la etapa al sprint, y el esloveno ha sido el más rápido.