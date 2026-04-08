El francés Paul Seixas (Decathlon), líder de la Itzulia, ha dicho sentirse "impresionado" por la pasión de la afición vasca por las carreteras, y ha agradecido el apoyo que le dedican con el maillot de líder.

Sobre la tercera etapa ha destacado que la jornada había sido tranquila, con una escapada conveniente. "La escapada se hizo tarde, había muchos interesados en meterse en ella, y el equipo dejó hacer. Luego pusimos nuestro ritmo y otros han colaborado. Ha sido un día tranquilo. Soy el líder y noto que me respetan más en el pelotón", ha remarcado en la meta de Basauri.

Por otro lado, Seixas (Lyon, 19 años) asume con frialdad su condición de ciclista "foco mundial" después de sus dos victorias y liderato, y refleja en sus análisis que él solo se dedica "a pedalear". "Hace tiempo que estoy en el foco, y ahora la atención está aumentando. Yo me centro en mi trabajo, que es pedalear, y eso lo llevo bien", ha indicado.