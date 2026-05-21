GIRO DE ITALIA
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El último kilómetro de la duodécima etapa, con la victoria de Alec Segaert

NOVI LIGURE (Italy), 21/05/2026.- Belgian rider Alec Segaert of Bahrain Victorious team wins 12th stage of the 109 Giro d'Italia 2026, over 175 km from Imperia to Novi Ligure, Italy, 21 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
18:00 - 20:00

Alec Segaert. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Alec Segaertek garaipena lortu duen hamabigarren etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Alec Segaert, del Bahrain, ha logrado la victoria en la duodécima etapa del Giro de Italia. El Belga se ha llevado la victoria tras engañar al pelotón. Aquí el último kilómetro.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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