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El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto ganando al Unicaja (92-89)

VITORIA, 29/05/2026.- El alero letón del Baskonia, Rodions Kurucs (d), con el balón ante el escolta jamaicano de Unicaja, Chase Audige, durante el partido de liga ACB entre el Baskonia y Unicaja de Málaga jugado este viernes en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Rodions Kurucs durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak bigarren postuari eutsi dio Unicajari irabazita (92-89)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto de la Liga Endesa tras superar al Unicaja Málaga por un ajustado 92-89 en el final de la liga regular que deja fuera de los play-offs al equipo andaluz.

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