El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto ganando al Unicaja (92-89)

El Kosner Baskonia superó este domingo al Río Breogán, por 112-84, y comprimió la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa con una importante victoria que le vuelve a acercar a la segunda plaza. Las derrotas de Valencia Basket y Ucam Murcia propiciaron que el conjunto gasteiztarra siga aspirando a puestos más altos de la clasificación.