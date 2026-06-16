Maddie Garrick, nueva jugadora de Kutxabank Araski

Maddie Garrick se une a la plantilla de Kutxabank Araski. La jugadora australiana,ya tiene experiencia en la Liga Femenina Endesa, comenzó la temporada con CAB Estepona y la ha terminado siendo parte de Movistar Estudiantes. Según ha informado el club, el objetivo está definido: “Maddie llega para ser la referencia anotadora del perímetro en el conjunto vitoriano y aportar esa dinamita exterior característica de la australiana”.

Natural de Shepparton, Garrick ha desarrollado gran parte de su carrera en el Bendigo Spirit de Australia y en los Melbourne Boomers, consiguiendo dos títulos del WNBL . Su carrera también ha estado marcada por sus experiencias en Turquía, Italia, México y Francia, además de tener experiencia en las modalidades 5x5 y 3x3 con Australia a nivel internacional.

Sobre su llegada, la entrenadora Made Urieta ha destacado que “es una jugadora que puede jugar tanto al 3 como al 2. Tiene muy buen tiro y tiene muchos puntos en sus manos. Además toma decisiones y tiene la experiencia de haberlo hecho bien tanto en la liga italiana como en la francesa”.