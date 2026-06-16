FICHAJE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Maddie Garrick, nueva jugadora de Kutxabank Araski

La exterior australiana aterriza en Vitoria-Gasteiz tras su paso por CAB Estepona y Movistar Estudiantes con el objetivo de ser lareferencia anotadora”.

Maddie Garrick
Maddie Garrick. Imagen: Kutxabank Araski
Euskaraz irakurri: Maddie Garrick, Kutxabank Araskiko jokalari berria
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Maddie Garrick se une a la plantilla de Kutxabank Araski. La jugadora australiana,ya tiene experiencia en la Liga Femenina Endesa, comenzó la temporada con CAB Estepona y la ha terminado siendo parte de Movistar Estudiantes. Según ha informado el club, el objetivo está definido: “Maddie llega para ser la referencia anotadora del perímetro en el conjunto vitoriano y aportar esa dinamita exterior característica de la australiana”.

Natural de Shepparton, Garrick ha desarrollado gran parte de su carrera en el Bendigo Spirit de Australia y en los Melbourne Boomers, consiguiendo dos títulos del WNBL . Su carrera también ha estado marcada por sus experiencias en Turquía, Italia, México y Francia, además de tener experiencia en las modalidades 5x5 y 3x3 con Australia a nivel internacional.

Sobre su llegada, la entrenadora Made Urieta ha destacado que “es una jugadora que puede jugar tanto al 3 como al 2. Tiene muy buen tiro y tiene muchos puntos en sus manos. Además toma decisiones y tiene la experiencia de haberlo hecho bien tanto en la liga italiana como en la francesa”.

Araski AES Baloncesto Mercado de Fichajes Mujeres deportistas Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X