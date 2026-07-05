Tres de tres para Arraun Lagunak, dominando también en Zierbena
Las tres banderas que han competido hasta ahora en la Liga Euskotren han sido para la 'Lugañene', completando un inmejorable inicio de temporada.
Arraun Lagunak sigue demostrando estar en plena forma, ganando también con autoridad la Bandera Petronor disputada este domingo en Zierbena. Las tres banderas que han competido hasta ahora en la Liga Euskotren han sido para la Lugañene, completando un inmejorable inicio de temporada.
Partiendo de la tanda de honor, la trainera donostiarra se ha puesto en cabeza desde los primeros palazos. Tolosaldea ha sido la única que le ha puesto en apuros, mientras que Hibaika y Orio se han quedado fuera de la competición a partir de la ciaboga que ha dado problemas a todas las embarcaciones.
En el largo de vuelta, Arraun Lagunak ha ido aumentando poco a poco la distancia y finalmente ha entrado en meta en solitario con un tiempo de 10:48 minutos. Tolosaldea ha llegado a 6 segundos y Astillero, que se ha impuesto en la primera tanda, ha sido tercero a 11 segundos.
El golpe más duro lo ha sufrido Orio, que no se ha encontrado nada cómodo y ha terminado la regata con el peor tiempo, a 24 segundos del ganador.
Por su parte, Astillero y San Juan han mantenido una tensa lucha para tomar las riendas de la primera tanda. La trainera cántabra ha tenido un solo segundo de ventaja, pero los de Donibane le han atrapado en el largo de vuelta y la lucha ha estado muy pareja. En los últimos metros ha habido emoción, pero al final se ha impuesto Astillero, por detrás San Juan, seguido de Donostiarra y Zumaia.
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