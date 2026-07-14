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Asier Irureta, 202 regatas consecutivas con Ondarroa

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Asier Irureta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asier Irueta, ondoz ondoko 202 estropada Ondarroarekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

Asier Irureta ha realizado 202 regatas consecutivas en la trainera de Ondarroa. Han comenzado la temporada con buen pie, bogando en la segunda tanda y son octavos en la clasificación, con el San Juan a dos puntos por delante. El remero de Ondarroa ha explicado que ahora les toca “seguir en la guerra” sin despistarse.

Ondarroa Remo Eusko Label Liga

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