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Asier Irureta, 202 regatas consecutivas con Ondarroa
Euskaraz irakurri: Asier Irueta, ondoz ondoko 202 estropada Ondarroarekin
Asier Irureta ha realizado 202 regatas consecutivas en la trainera de Ondarroa. Han comenzado la temporada con buen pie, bogando en la segunda tanda y son octavos en la clasificación, con el San Juan a dos puntos por delante. El remero de Ondarroa ha explicado que ahora les toca “seguir en la guerra” sin despistarse.
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