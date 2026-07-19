Orio se corona también en Bueu, pese a la resistencia de Zierbena

Orio ha sido el rey este fin de semana en aguas gallegas al ganar también la Bandera Concello que se ha disputado este domingo en Bueu. En esta ocasión, Zierbena ha puesto en dificultades a la embarcación San Nicolás, incluso poniéndose por delante hasta los últimos largos, aunque finalmente se ha impuesto la trainera comandada por Gorka Aranberri.

Con el viento al alza, las traineras que han salido en la tanda de honor han tenido un duro trabajo por delante. Orio ha comenzado la regata al mando, pero Zierbena acostumbra a realizar buenas jornadas en tierras gallegas y, en esta ocasión, también han sido capaces de resistir. En la lucha directa entre ambas embarcaciones ha estado la emoción de la regata, ya que Bermeo y Hondarribia se han quedado atrás en los primeros minutos.

La clave ha estado en la tercera ciaboga, donde Orio ha tomado ventaja y, a pesar del escaso margen, Zierbena no ha sido capaz de volver a ponerse a su nivel.

Así, Orio ha ganado con un tiempo de 19:36 minutos, Zierbena ha entrado a 4 segundos y tercera ha sido Hondarribia, a 15 segundos.

En la segunda tanda, Getaria ha cumplido con sus obligaciones y ha encabezado la tanda junto a Ondarroa, dejándose notar cómodamente en el agua. Ha querido darle la vuelta a la mala jornada que le hizo caer el sábado de la tanda de honor, y con 19:54 minutos ha logrado el cuarto mejor tiempo.

Los de la primera tanda han tenido las mejores condiciones para remar, con poco viento y la mar tranquila. Lekeitio se ha impuesto con un buen tiempo de 20:01 minutos, por delante de Donostiarra, con Ares a sólo 2 segundos.

Por su parte, Santurtzi ha pagado caro los dos errores cometidos, ya que le han estropeado la jornada. La embarcación Sotera ha sido última, a 38 segundos, que no le ayuda en absoluto de cara a los puestos bajos de la general.