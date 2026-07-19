España, campeona del mundo tras vencer a Argentina en la prórroga (1-0)

España es campeona del Mundial de Fútbol 2026 tras derrotar a Argentina por 1-0 en la final disputada este domingo en Nueva York. En el partido que ha ido hasta la prórroga, Ferran ha marcado el único gol del encuentro, al aprovechar una gran asistencia de Nico Williams.

España tuvo la primera ocasión clara del partido cuando aún no habían transcurrido ni cinco minutos. Lamine Yamal recibió un pase en profundidad dentro del área, pero su disparo fue bien tapado por el portero.

La respuesta de los argentinos pudo llegar en un balón largo. Ganando la espalda a la defensa, Messi estuvo a punto de quedarse solo con el balón, pero Unai Simón salió casi hasta el centro del campo para alejar el balón.