España, campeona del mundo tras vencer a Argentina en la prórroga (1-0)
España es campeona del Mundial de Fútbol 2026 tras derrotar a Argentina por 1-0 en la final disputada este domingo en Nueva York. En el partido que ha ido hasta la prórroga, Ferran ha marcado el único gol del encuentro, al aprovechar una gran asistencia de Nico Williams.
España tuvo la primera ocasión clara del partido cuando aún no habían transcurrido ni cinco minutos. Lamine Yamal recibió un pase en profundidad dentro del área, pero su disparo fue bien tapado por el portero.
La respuesta de los argentinos pudo llegar en un balón largo. Ganando la espalda a la defensa, Messi estuvo a punto de quedarse solo con el balón, pero Unai Simón salió casi hasta el centro del campo para alejar el balón.
La posesión del balón fue de los rojos, que canalizaron la mayoría de sus ataques por la banda derecha, buscando la habilidad del jugador barcelonista, pero Argentina situó la defensa con contundencia atrás y se aprovechó del juego agresivo para cortar las jugadas, frustrando todas las ocasiones.
Bajó mucho el ritmo: Argentina encerrada en su área y España intentando encontrar huecos. Pasada la media hora, Oyarzabal culminó con un zurdazo una jugada iniciada por Dani Olmo y Baena, pero le faltó fuerza y el portero atrapó el balón.
España intentó hacer daño a través de los ataques por banda, pero había demasiados argentinos en el área para conseguir algo, al tiempo que esta circunstancia animó a jugar más adelantado a Unai Simón, que fue vital para cortar un par de contragolpes.
Así, nadie fue capaz de crear verdadero peligro y se fueron al descanso a cero.
Vuelta del descanso y pegada consecutiva de España, que llegaron hasta el área aprovechando un error de Argentina, y un disparo cruzado de Baena que el portero paró sin problemas.
A Lionel Scaloni no le gustó lo que veía en el campo y metió a Molina por Montiel. Antes, también cambió a Lisandro Martínez por lesión, con la entrada de Paredes, y a Nico González por Otamendi al descanso.
Sin embargo, el guión del partido siguió siendo el mismo, con el mando de España y Argentina intentando salir al contragolpe. Tuvieron una doble ocasión en pocos minutos, primero Oyarzabal y luego Cucurella, que no estuvieron finos en el último pase.
Luis de la Fuente, que también movió ficha, quitó del campo a Oyarzabal y Ruiz, incorporando a Ferrán Torres y Pedri.
La siguiente ocasión clara la tuvo el propio Ferrán, rematando de cabeza un centro de Lamine que le salió demasiado centrado. En todo momento estuvieron atacando la portería protegida por Dibu Martínez, pero les fue imposible encontrar el gol, y los minutos pasaban.
Por otro lado, para dar más dolores de cabeza a Scaloni, Romero también se lesionó y tuvo que gastar un cambio más para incorporar a Medina en su lugar y, de paso, también metió a Simeone por De Paul.
En el minuto 75, De la Fuente quitó a Dani Olmo y Baena, y entraron Nico Williams y Mikel Merino.
Ante la situación, Laporte también se animó al ataque y realizó un gran remate para oler el gol, pero esta vez también el portero se puso en el camino. Ferrán tuvo una buena ocasión en la siguiente jugada, pero no pudo amarrar el gran pase de Merino.
Antes de que finalizara el tiempo reglamentario, Enzo Fernández hizo una dura entrada a Cubarsi y el árbitro le sacó la segunda amarilla, dejando a Argentina con un jugador menos. Lamine tuvo la última ocasión con una falta directa que no pudo impedir que el partido se fuera a la prórroga.
Prórroga
Tras dar continuidad al partido, Nico Williams se quedó solo ante la portería. El remate de cabeza fue débil y el portero, una vez más, sacó el balón. En la segunda oportunidad sí, en el balón atrapado en el rebote, Nico marcó, pero el árbitro lo anuló por una falta anterior.
El cansancio provocó que España hiciera un doble cambio. Se fueron Laporte y Rodri, dando entrada a Eric García y Zubimendi, ambos debutantes en el Mundial.
Merino también puso en pie a la gente con un remate de cabeza, pero no estuvo fino y se le fue fuera.
Argentina jugó con violencia, cometiendo faltas en todo momento para interrumpir el juego y perdiendo tiempo. Estaba claro que su objetivo era llegar a los penaltis. Mientras tanto, España siguió buscando el gol.
Tras el inicio de la segunda parte de la prórroga, Nico remató como pudo un centro para dar el balón a Ferrán, que el delantero envió a la red con un potente disparo (1-0).
El jugador del Barcelona también marcó el segundo gol, pero el árbitro lo invalidó por fuera de juego.
En los minutos finales los argentinos se lanzaron al ataque, con ganas, pero sin ideas claras. En una de las jugadas, Merino recibió un duro golpe en la cara al colocarse ante un disparo, pero pudo seguir jugando.
España defendió con todo, y al final se convirtió en campeona del mundo.
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