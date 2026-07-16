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Juan Zunzunegi: “El objetivo era pelear en la primera tanda y estamos en regata contra la gente de ahí"

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Juan Zunzunegi - Chapela
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juan Zunzunegi: “Helburua lehen txandan lehiatzea da eta horretan ari gara; ezin dugu hutsik egin”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Chapela está cumpliendo con su previsión de inicio de temporada: Competir en la primera tanda. El entrenador Juan Zunzunegi mira con ganas e ilusión la regata del sábado en casa, pero consciente de que la clave para mantener la categoría es “no fallar”.

Chapela Remo Eusko Label Liga

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