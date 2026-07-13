Carlos Palazuelos, proel de Zierbena: “Intenté seguir remando tras el primer golpe, pero me podía lesionar y decidí parar"
"Se me rompió la bancada y pegué con la cadera en la cuaderna de proa", ha explicado el remero de Zierbena. "intenté acercar los pies para seguir remando, pero no lo conseguía, me iba muy largo", ha agregado.
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Dani Pérez (Zierbena): “Trataremos de pelear las banderas a Orio"
El entrenador de los galipos se ha mostrado satisfecho con segundo puesto logrado en el estro de la temporada liguera en Madrid y afirma que el gran objetivo de Zierbena es poner en apuros a los favoritos, entre los que destaca Orio.
Zierbena, reforzado tras la última victoria
Zierbena se hizo con la tercera bandera de la temporada en Getaria. La victoria les ha dado fuerzas y están con muchas ganas tanto para las regatas que se disputarán en Galicia este fin de semana, como para la Concha.
Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label 2025: La regata de Zierbena desde dentro la trainera
Zierbena ha ganado la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Getaria vende cara su bandera a Zierbena
Los galipos han sido los más rápidos en aguas de Getaria y se han adjudicado su tercer victoria de la temporada. Segunda ha sido Getaria y Orio, la líder de la liga, ha sido tercera.
Aitor Lazkano (Zierbena): ''Esta victoria nos tiene que hinchar el pecho de cara a La Concha''
El patrón de Zierbena, Aitor Lazkano, se ha mostrado muy satisfecho con la victoria que los galipos han logrado este domingo en aguas de Getaria. Se trata de la tercera bandera que suman en la Liga Eusko Label.
Zierbena compite mejor sin referencias
Zierbena se hizo con la segunda victoria de la temporada en Lekeitio, y ambas se las ha llevado sin la referencia de sus rivales. El entrenador Dani Pérez ha explicado a EiTB Media por qué Zierbena va mejor sin referencias.
XL Ikurriña El Correo de la Liga Eusko Label 2025: La regata de Zierbena vista desde dentro la trainera
Zierbena ha ganado la XL Ikurriña El Correo que se ha disputado en aguas de Lekeitio, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata los remeros y el patrón del equipo.
Zierbena supera por un segundo a Orio y suma su segunda bandera en Lekeitio
Zierbena, que ha bogado en la segunda tanda, se ha llevado la Ikurriña El Correo que se ha disputado en aguas de Lekeitio tras superar por un segundo a Orio, y ha demostrado que la tripulación patroneada por Gorka Aranberri es batible.
Zierbena y Arraun Lagunak vencen a Orio en una emocionante regata en aguas de Lekeitio
Zierbena, que ha bogado en la segunda tanda, se ha impuesto por un solo segundo a la embarcación patroneada por Gorka Aranberri, mientras que las remeras de Arraun Lagunak se han llevado la Bandera Euskotren tras ganar a Orio por 66 centésimas.