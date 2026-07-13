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Carlos Palazuelos, proel de Zierbena: “Intenté seguir remando tras el primer golpe, pero me podía lesionar y decidí parar"

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18:00 - 20:00
Carlos Palazuelos, remero de Zierbena. Imagen: EITB
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KIROLAK EITB

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"Se me rompió la bancada y pegué con la cadera en la cuaderna de proa", ha explicado el remero de Zierbena. "intenté acercar los pies para seguir remando, pero no lo conseguía, me iba muy largo", ha agregado.

Zierbena Remo Eusko Label Liga

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