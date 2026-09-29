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Dulce resaca de los poseedores del Gerriko Oro

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Ihart-Maia-Barandika-Jai-Alai-League-txapela-biharamuna
18:00 - 20:00

Ihart, Maia y Barandika, con sus txapelas y gerrikos dorados de la Jai Alai League. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ihart Arakistain, Maia Goikoetxea eta Xabi Barandikaren biharamun gozoa Jai Alai League Lauko Finala irabazi ostean
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"Estamos un poco cansadas, la verdad, y asimilando que tenemos la txapela en casa", ha explicado Ihart Arakistain. El gernikarra Xabi Barandika reconoce que le ha costado descansar, pero que está "muy contento con la tercera txapela". "Creo que hicimos un partido casi perfecto", ha subrayado Ihart. Es el segundo Gerriko Oro consecutivo para Maia, y el tercero para Barandika.

Jai Alai League Xabier Barandika Mujeres deportistas Pelota Cesta punta Thibault Basque

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