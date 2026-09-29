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Dulce resaca de los poseedores del Gerriko Oro
"Estamos un poco cansadas, la verdad, y asimilando que tenemos la txapela en casa", ha explicado Ihart Arakistain. El gernikarra Xabi Barandika reconoce que le ha costado descansar, pero que está "muy contento con la tercera txapela". "Creo que hicimos un partido casi perfecto", ha subrayado Ihart. Es el segundo Gerriko Oro consecutivo para Maia, y el tercero para Barandika.
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