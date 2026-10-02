Un serio Kosner Baskonia logró este viernes el primer triunfo del curso en la Euroliga ante el Olimpia Milán, 86-76, en un choque que tuvo controlado durante gran parte del tiempo y que finiquitó con una gran reacción final y un parcial de 14-2.

Varios jugadores locales tuvieron su momento, pero los cuatro triples de AJ Lawson y la aparición de Chris Duarte, fueron muy clave en un duelo en el que Márcio Santos tuvo un notable.

Aunque los lombardos le dieron la vuelta al partido en el último cuarto con un gran Moses Wright y un inspirado Devon Hall, el Baskonia no se deshizo y se mantuvo firme.

Los azulgranas entraron enchufados en el partido con un parcial de 13-2 y un gran acierto en sus lanzamientos liberados, que llegaron tras un buen movimiento de balón en solo tres minutos de partido.

El conjunto italiano mejoró en ataque cuando encontró a Moses Wright en la pintura y cuando ajustaron su defensa en el cinco contra cinco.

La velocidad de los locales penalizó a los de Peppe Poeta, que fallaron cerca del aro, no aprovecharon las segundas opciones que le dio el rebote ofensivo y el primer cuarto se cerró con un 26-16.

Las buenas sensaciones de los baskonistas eran incluso mejores que lo que indicaba el marcador, aunque en el segundo acto los errores se sucedieron en uno y otro lado y a ambos equipos les costaba sumar.

El tercer triple de AJ Lawson desatascó los problemas ofensivos del Baskonia en el ataque estático y mantenía a raya al Olimpia, que insistía en jugar cerca del aro.

A los de Paolo Galbiati les iba bien con DJ Stewart en el puesto de cuatro y con los buenos minutos del debutante Márcio Santos, que aportó presencia defensiva y resolución en ataque.

Con este equilibrio, el Baskonia manejaba el ritmo de un duelo en el que los lombardos lo intentaron con distintas disposiciones defensivas, pero sudaban para bajar la renta de los diez puntos al descanso, 44-36.

Dos triples de Devon Hall tras el descanso pusieron el picante al partido y animaron defensivamente a los lombardos, que estuvieron mucho más activos.

DJ Stewart amortiguó el golpe de la escuadra italiana y la dinamita exterior de los locales volvió a abrir hueco en el marcador: 58-49.

Entre Chris Duarte y Márcio Santos mantuvieron a flote al Baskonia en una reacción italiana que no fue suficiente porque los de Paolo Galbiati entraron en el último asalto por delante (65-60).

Cole y Lawson intercambiaron golpes en el comienzo de un último periodo con todo por decidir, y donde se sucedieron los errores.

Jason Burnell y Devon Hall voltearon el choque 70-72 y con seis minutos para que se agotara el reloj, pero un 14-2 volvió a poner al tren baskonista sobre los raíles del partido que se llevó el conjunto vasco por 86-76.