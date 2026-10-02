El Athletic ha ganado la Euskal Herria Txapela de 2026, este viernes, en Anoeta. El equipo rojiblanco ha obtenido su cuarto título en esta competición al superar, en la final, a la Real Sociedad, por 0-1. El gol que ha decidido el partido lo ha marcado Maroan Sannadi, en el minuto 58.

Como se esperaba, los dos entrenadores, Rino Matarazzo y Edin Terzic, han aprovechado el encuentro para situar en el once inicial a varios jugadores que, por diferentes razones, están contando con menos minutos en este primer tramo de la temporada. Así, en la Real han salido hombres como Iñaki Rupérez, Jon Pacheco o Pablo Marín, y en el Athletic lo han hecho futbolistas como el portero del Bilbao Athletic Mikel Santos, Hugo Rincón, Beñat Prados o Alejandro Rego.

Después de que Mikel Etxarri haya recibido un merecidísimo y emotivo homenaje, Johaneko, en el minuto 18, ha conseguido batir a Remiro, pero la jugada ha sido invalidada por mano del jugador labortano. En el primer tiempo, el Athletic ha tenido más control en el centro del campo, y ha llegado a la portería rival en más ocasiones que la Real, sobre todo por la izquierda, donde Johaneko ha jugado con decisión. La ocasión de gol más clara ha llegado, justamente, en la última acción de la primera mitad, cuando Maroan, con un buen disparo desde fuera del área, ha mandado el balón a la parte superior del larguero.