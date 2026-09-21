Las parejas Erkiaga-Gorka e Ihart-Maia logran el pase a la gran final de la Final Four

A continuación, Ihart Arakistain y Maia Goikoetxea han derrotado a Maite Ortiz de Mendibil y Frida Watkins en tres sets (15-6, 11-15 y 5-4) en la segunda semifinal de la Final Four femenina de la Jai Alai League disputada también en el frontón donostiarra. En la final se enfrentarán Elaia Gogenola y Arai Lejardi.

En el primer set Ihart y Maia se han impuesto con holgura. La delantera de Sopela y la zaguera de Berriatua han dado un gran inicio al partido, y se han adelantado 6-1 en el luminoso. Sin embargo, Maite y Frida no se han rendido, y han logrado equilibrar el marcador. El empate a seis ha sido el único del juego. La pareja vizcaína se ha ido mandando al descanso del set (8-6). A la vuelta de vestuarios, la delantera alavesa y la zaguera guipuzcoana no han estado nada acertadas, y la pareja vizcaína se ha ido directamente al cartón 15. Por lo tanto, la de Sopelao y la de Berriatua han ganado con relativa facilidad el primer parcial a la vitoriana y a la zumaiarra (15-6).

El segundo set ha sido muy distinto desde el principio. Maite y Frida han empezado a jugar muy serias, aguantando perfectamente a sus rivales. El primer cuarto del juego ha sido muy igualado, con empates a uno, a dos y a cuatro. Sin embargo, la alavesa y la guipuzcoana han logrado ir al descanso por delante en el marcador (5-8). A la vuelta de vestuarios, la gasteiztarra y la zumaiarra han seguido mandando y finalmente se han llevado el set (11-15), igualando el choque y enviando el partido al juego de desempate.

En ese el último parcial ha pasado de todo. Ihart y Maia se han puesto 3-0 por delante. Además, en el 3-0 Frida no ha acertado a meter la pelota en la cesta en el rebote, y posteriormente la pelota le ha golpeado en la pierna. Cuando parecía que el juego y el partido estaban perdidos la alavesa y la guipuzcoana han vuelto a reaccionar apretando el marcador (3-2). Una pelota se le ha salido a cesta a Maite y ha supuesto el 4-2, tras decidirlo así los jueces. En el siguiente tanto, sin embargo, les ha pasado lo mismo a las rivales (4-3), jugada que también han visto los jueces y han tomado la misma decisión. La gasteiztarra y la zumaiarra han logrado igualar el set a cuatro, pero se les ha escapado el último tanto, por lo que la pareja vizcaína se ha clasificado a la final, aunque con mucha dificultad (5-4).