Xabi Barandika y Thibault Basque se han enfundado el Cinturón de Oro tras ganar la gran final de la Final Four de la Jai Alai League a Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-12) en el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián. El primer parcial apenas ha tenido historia; en el segundo, sin embargo, los campeones han tenido que emplearse a fondo. Así, Barandika vestirá por tercera temporada consecutiva el Gerriko Oro tras comenzar el año con una grave lesión.

Barandika y Basque han sido muy superiores en el primer set. Erkiaga no ha dado su nivel, y ha cometido demasiados errores. El delantero de Ispaster ha perdido siete pelotas. El delantero de Gernika y el zaguero de Lapurdi han ido 8-4 por delante en el marcador al primer parón. A la vuelta de vestuarios, el encuentro no ha cambiado mucho, y Barandika y Basque han abierto más brecha en el luminoso. Así, han ganado el primer juego con mucha facilidad (15-6).

El segundo juego ha sido muy distinto, mucho más ajustado. Erkiaga ha salido a la cancha enrabietado tras su pésimo primer set. En consecuencia, Barandika y Basque han tenido que trabajar mucho más. Erkiaga y Gorka se han puesto 2-5 por delante, pero jugando serio el delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte han vuelto a igualar el choque. El mago de Ispaster y el zaguero de Biarritz lo han intentado, pero no era su día. Barandika y Basque han desequilibrado el parcial en la recta final para llevarse el segundo juego y la victoria (15-12).