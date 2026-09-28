Las parejas Barandika-Basque e Ihart-Maia se enfundan el Gerriko Oro tras ganar la gran final de la Final Four
Xabi Barandika y Thibault Basque se han enfundado el Cinturón de Oro tras ganar la gran final de la Final Four de la Jai Alai League a Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-12) en el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián. El primer parcial apenas ha tenido historia; en el segundo, sin embargo, los campeones han tenido que emplearse a fondo. Así, Barandika vestirá por tercera temporada consecutiva el Gerriko Oro tras comenzar el año con una grave lesión.
Barandika y Basque han sido muy superiores en el primer set. Erkiaga no ha dado su nivel, y ha cometido demasiados errores. El delantero de Ispaster ha perdido siete pelotas. El delantero de Gernika y el zaguero de Lapurdi han ido 8-4 por delante en el marcador al primer parón. A la vuelta de vestuarios, el encuentro no ha cambiado mucho, y Barandika y Basque han abierto más brecha en el luminoso. Así, han ganado el primer juego con mucha facilidad (15-6).
El segundo juego ha sido muy distinto, mucho más ajustado. Erkiaga ha salido a la cancha enrabietado tras su pésimo primer set. En consecuencia, Barandika y Basque han tenido que trabajar mucho más. Erkiaga y Gorka se han puesto 2-5 por delante, pero jugando serio el delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte han vuelto a igualar el choque. El mago de Ispaster y el zaguero de Biarritz lo han intentado, pero no era su día. Barandika y Basque han desequilibrado el parcial en la recta final para llevarse el segundo juego y la victoria (15-12).
En la final femenina, Ihart y Maia han dado la sorpresa y han doblegado a las favoritas Elaia y Arai en tres sets (12-15, 15-10 y 2-5), en un choque con muchos altibajos. La iniciativa del juego ha sido en la mayoría de los casos de Ihart y Maia, que han ganado la final merecidamente para vestir el gerriko oro. Es la segunda Jai Alai League consecutiva para Maia tras la conseguida el pasado año junto a Elaia.
El primer parcial, muy equilibrado y peleado, se ha decidido en la recta final. La diferencia entre ambas parejas ha sido de un solo tanto durante la mayor parte del primer set. Ihart y Maia han jugado muy serias sin apenas hacer regalos, y han intentado arrimar la pelota. La estrategia era clara, dejar fuera de juego a Elaia y arrimar la pelota a la pared izquierda a Arai. Y lo han conseguido, ya que tanto Elaia como Arai han estado muy incómodas en la cancha durante todo el primer juego. Sin embargo, la delantera de Berriatua y la zaguera de Markina-Xemein se han ido por delante a la primera pausa (8-6). A la vuelta de vestuarios, sin embargo, la delantera de Sopela y la zaguera de Berriatua han conseguido remontar el parcial. Tras empatar a diez y once, Ihart y Maia han logrado una ventaja para levarse el primer set (12-15).
Pero Ihart y Maia han dado un comienzo muy malo al segundo set, y Elaia y Arai lo han aprovechado (4-0) bien. La delantera de Sopela y la zaguera de Berriatua han comenzado frías, y han pagado caro ese momento de desconexión. Sin embargo, no se han resignado y han conseguido apretar el marcador para irse 8-5 por detrás al segundo descanso. A la vuelta de vestuarios, Ihart y Maia han seguido dando facilidades, mientras que las favoritas no han perdonado, la de Berriatua y la de Markina-Xemein han empatado el choque tras ganar con facilidad el segundo parcial (15-10).
En el tercer y decisivo set de desempate, el choque ha vuelto a cambiar. A pesar de que Elaia y Arai se han adelantado 2-0, Ihart y Maia han jugado mucho más atrevidas que sus rivales, y la iniciativa del juego ha sido suya. La delantera sopeloztarra ha acertado en el remate, mientras que la zaguera de Berriatua ha alargado la pelota a la perfección para poner en apuros a Arai. De esta manera, han remontado y se han ido directamente al cartón cinco para cerrar el partido (2-5).