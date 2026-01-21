¿Quién puede jugar con la Euskal Selekzioa de Pelota?
El presidente de la Federación Vasca de Pelota ha explicado qué requisitos se deben cumplir para jugar con con la Euskal Selekzioa de Pelota.
Juan Carlos Soto, abogado de la Federación: "Lo que les han dicho es que tendrían que haber ido por otras vías ordinarias"
El abogado de la Federación Vasca de Pelota, Juan Carlos Soto, ha expuesto en rueda de prensa los detalles jurídicos de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
Joxe Mari Mitxelena, sobre la decisión del TAS: "Estamos contentos, y ahora pedimos respeto"
El presidente de la Federación Vasca de Pelota, Joxe Mari Mitxelena, ha comparecido en rueda de prensa después de que el TAS se negara a resolver el recurso de la Federación Española contra la oficialidad de la selección vasca de pelota.
Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación de Euskadi de pelota: “Espero y deseo que esta historia termine aquí”
“España se ha quedado sola”, ha destacado el presidente de la Federación de Euskadi, después de que el TAS se haya declarado no competente para decidir sobre el recurso de la Federación Española ante el acuerdo que avala la oficialidad de la selección vasca.
El TAS rechaza tener jurisdicción para resolver el recurso de la Federación Española sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota
Según el laudo hecho público por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), no se ve habilitado para resolver “una impugnación de un acuerdo asambleario”.
Los tres mejores tantos de la 3ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Johan Sorozabal y Eñaut Urreisti.
Johan Sorozabal: “No sé si la pelota estaba dentro o fuera; el juez ha pitado dentro y él tiene la razón”
Johan y Gorka Sorozabal han conseguido la victoria ante Urreisti y Lopez. Tras la polémica del último tanto, Johan ha dicho que no sabe si la pelota estaba fuera o dentro, en cambio Gorka cree que estaba fuera. Aún así, los hermanos se alegran de haber ganado.
Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka
Johan y Gorka han ganado en tres sets a Urreist y López (15-11, 11-15 y 4-5). El último tanto ha sido polémico, con un 4-4, ya que no han sabido si dos paredes lanzadas por Johan eran de Bale o no.
Aspe, 48 txapelas en 28 años
Fernando Vidarte, administrador único de Aspe, ha vendido la mayoría de sus acciones a Bainet. Por lo tanto, Aspe ha quedado en manos de Bainet. Hemos analizado los logros de la empresa Aspe, desde su creación en 1998.
Pelota Pro Liga adelanta que trabaja "en un formato de competición por equipos"
La anterior LEP.M, en un comunicado, traslada “su vocación de ampliar el marco geográfico de la pelota y expandir su presencia en nuevos territorios, así como potenciar su actividad en los que actualmente su presencia se haya debilitado”.