¿Quién puede jugar con la Euskal Selekzioa de Pelota?

Joxe Mari Mitxelena, Euskal Pilota Selekzioko presidentearen agerraldia
18:00 - 20:00
Joxe Mari Mitxelena, acompañado por el abogado al inicio de la rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Nork joka dezake Pilotako Euskal Selekzioarekin?
author image

EITB

Última actualización

El presidente de la Federación Vasca de Pelota ha explicado qué requisitos se deben cumplir para jugar con con la Euskal Selekzioa de Pelota.

El TAS rechaza tener jurisdicción para resolver el recurso de la Federación Española sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota
Pelota

