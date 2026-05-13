PRESENTACIÓN
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Presentan el Circuito La Rioja en el Adarraga

Errioxa Torneoa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Última actualización

La competición integrara Pelota profesional y aficionada. Esta se disputará en ocho localidades riojanas entre el 16 de mayo y el 4 de julio.

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