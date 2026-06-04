Adreeva y Chwalińska se citan en la final del cuadro femenino de Roland Garros
La tenista rusa se ha impuesto con claridad en dos sets en las semifinales sobre la ucraniana Marta Kstyuk (6-1 / 6-3), mientras que la polaca ha derrotado a la rusa Diana Shnaider en un duelo más ajustado que también ha durado dos mangas (7-6 (4) / 6-4).
El cuadro femenino de Roland Garros ya ha definido su gran final. Así, la rusa Mirra Andreeva se citará con la polaca Maja Chwalińska en la pelea por el título que se disputará este sábado en la pista Philippe Chatrier de París.
La rusa se ha impuesto con claridad sobre la ucaniana Marta Kostyuk en dos sets (6-1 / 6-3) y se ha convertido, a sus 19 años, en la tercera tenista más joven del siglo XXI en alcanzar una final de Roland Garros, tras Kim Clijsters (18 años y 1 día) en 2001 y Coco Gauff (18 años y 83 días) en 2022. Será la primera final de un 'grande' que dispute en su corta carrera.
La polaca Maja Chwalińska, de 24 años, por su parte, también ha ganado en dos sets a Diana Shnaider (7-6 (4) / 6-4), pero en un partido más ajustado, y se convierte en la primera jugadora que alcanza la final del torneo tras superar la fase previa. Hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam.
Te puede interesar
Diana Shnaider da la sorpresa y elimina a Aryna Sabalenka en cuartos de final de Roland Garros
La tenista rusa, número 23 del mundo, ha ganado a la número uno en tres sets, por 3-6, 7-5 y 6-0. Shnaider luchará por un puesto en la final con la polaca Maja Chwalinska.
La V edición del Bizkaia PGAe Open se disputará del 19 al 21 de junio
Han presentado en Meaztegi la V edición del Bizkaia PGAe Open. El campeonato tiene cada vez más peso a nivel estatal, este año, contará con la participación de140 golfistas.
Salma Solaun vuelve a colgarse tres oros en el Europeo
La gimnasta de Basque Team ha revalidado las tres medallas de oro del año pasado en el torneo disputado en Bulgaria.
Salma Solaun revalida el título de campeona de Europa por conjuntos
El combinado español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, aventajó en 4,200 unidades a Rusia.
Sinner, eliminado del Roland Garros tras sufrir un golpe de calor
El italiano Jannik Sinner, ha caído en la segunda ronda de Roland Garros contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sinner ha sufrido un golpe de calor tras haber ganado los dos primeros sets y cuando estaba 5-1 en el tercero, lo que ha sido determinante en el resultado. "En el tercer set me he sentido mareado y quería vomitar, pero no he podido", ha declarado el italiano.
El Unión Burdeos de Maxime Lucu revalida el título de la Champions Cup en Bilbao
El Unión Burdeos ha impuesto con gran autoridad al Leinster irlandés (19-41) en la final disputada en San Mamés, donde se ha batido el récord de asistencia. El jugador de Senpere Maxime Lucu ha sido elegido MVP.
El Montpellier consigue su tercer título de la Challenge Cup
Ha vencido por 59-26 al Ulster norirlandés en la final disputada en San Mamés.
Galos e irlandeses toman Bilbao en busca del cetro continental en las finales de San Mamés
Se trata de un doble duelo franco-irlandés, ya que este viernes (21:00) se jugarán el título de la EPCR Challenge Cup, la segunda competición europea, Ulster y Montpellier. El sábado (15:45) será la gran final del gran torneo continental, la Investec Champions Cup. El Bordeaux, vigente campeón, repetirá final frente al Leinster.
Rakel Mateo deja el paratriatlón y se centrará en la paraescalada, con Los Ángeles 2028 como objetivo
“Necesitaba un nuevo reto que me motivara tanto física como mentalmente”, ha señalado Mateo, que afronta este cambio como una evolución natural en su carrera.