Adreeva y Chwalińska se citan en la final del cuadro femenino de Roland Garros

El cuadro femenino de Roland Garros ya ha definido su gran final. Así, la rusa Mirra Andreeva se citará con la polaca Maja Chwalińska en la pelea por el título que se disputará este sábado en la pista Philippe Chatrier de París.

La rusa se ha impuesto con claridad sobre la ucaniana Marta Kostyuk en dos sets (6-1 / 6-3) y se ha convertido, a sus 19 años, en la tercera tenista más joven del siglo XXI en alcanzar una final de Roland Garros, tras Kim Clijsters (18 años y 1 día) en 2001 y Coco Gauff (18 años y 83 días) en 2022. Será la primera final de un 'grande' que dispute en su corta carrera.

La polaca Maja Chwalińska, de 24 años, por su parte, también ha ganado en dos sets a Diana Shnaider (7-6 (4) / 6-4), pero en un partido más ajustado, y se convierte en la primera jugadora que alcanza la final del torneo tras superar la fase previa. Hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam.