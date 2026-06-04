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Adreeva y Chwalińska se citan en la final del cuadro femenino de Roland Garros

La tenista rusa se ha impuesto con claridad en dos sets en las semifinales sobre la ucraniana Marta Kstyuk (6-1 / 6-3), mientras que la polaca ha derrotado a la rusa Diana Shnaider en un duelo más ajustado que también ha durado dos mangas (7-6 (4) / 6-4).

Chwalińska vs Adreeva, final de Roland Garros
Mirra Andreeva, a la derecha, jugará contra Maja Chwalińska, a la izquierda, la gran final de Roland Garros. Fotos: EFE.
Euskaraz irakurri: Adreevak eta Chwaliskak jokatuko dute emakumezkoen Roland Garroseko finala
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KIROLAK EITB

Última actualización

El cuadro femenino de Roland Garros ya ha definido su gran final. Así, la rusa Mirra Andreeva se citará con la polaca Maja Chwalińska en la pelea por el título que se disputará este sábado en la pista Philippe Chatrier de París. 

La rusa se ha impuesto con claridad sobre la ucaniana Marta Kostyuk en dos sets (6-1 / 6-3) y se ha convertido, a sus 19 años, en la tercera tenista más joven del siglo XXI en alcanzar una final de Roland Garros, tras Kim Clijsters (18 años y 1 día) en 2001 y Coco Gauff (18 años y 83 días) en 2022. Será la primera final de un 'grande' que dispute en su corta carrera. 

La polaca Maja Chwalińska, de 24 años, por su parte, también ha ganado en dos sets a Diana Shnaider (7-6 (4) / 6-4), pero en un partido más ajustado, y se convierte en la primera jugadora que alcanza la final del torneo tras superar la fase previa. Hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam.

Maja Chwaliska, finalista de Roland Garros
18:00 - 20:00
El último punto del partido de Maja Chwalińska
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