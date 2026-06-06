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Carlota Ciganda se queda fuera del corte en el US Women’s Open

La navarra ha terminado la segunda jornada con un acumulado total de +8, mientras que el corte estaba en +4.
Carlota Ciganda golf jokalaria
Carlota Ciganda, en una imagen de archivo. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Carlota Ciganda US Open txapelketatik kanpo geratu da bigarren jardunaldian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Carlota Ciganda se ha quedado fuera del US Women's Open 2026, disputado en el emblemático recorrido de The Riviera Country Club (Pacific Palisades, California), al no lograr superar el exigente corte del segundo Major de la temporada.

Tras firmar una tarjeta de 76 golpes (+5) en la jornada del jueves, la jugadora navarra tenía la obligación de remontar para meterse en el fin de semana. Ciganda mostró una mejoría en su juego durante la segunda vuelta y mostró destellos de su nivel habitual firmando una tarjeta de 74 golpes (+3).

Sin embargo, el acumulado total de 150 golpes (+8) resultó insuficiente para superar la línea de corte (que quedó establecida en +4).

Con este resultado, Ciganda se despidió del torneo en el puesto 103º de la clasificación.

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