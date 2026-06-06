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Resumen de la final de Roland Garros entre Mirra Andreeva y Maja Chwalinska

Paris (France), 06/06/2026.- Mirra Andreeva of Russia celebrates with her Suzanne Lenglen trophy after winning her Women's final match against Maja Chwalinska of Poland at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 06 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Polonia, Rusia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
18:00 - 20:00
Mirra Andreeva, con el trofeo de ganadora. Foto: Efe.
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, conquistó en Roland Garros su primer título de Grand Slam, al imponerse a la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.

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