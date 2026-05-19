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Kerman Perez de Heredia, protagonista del programa “Helmuga” de este domingo

Kerman Perez de Heredia, txinga-eroalea, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00

Kerman Pérez de Heredia, txinga-eroale, en "Helmuga"

Euskaraz irakurri: Kerman Perez de Heredia txinga-eroalea, igandeko "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El deporte rural será el tema central del programa "Helmuga" de ETB1, de la mano del txinga-eroale Kerman Pérez de Heredia. Además, entrevistarán a la trontzalari Maite de Felipe y el lasto-jasotzaile Oier González Galdeano.

"Helmuga"

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